МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду демонстрируют положительную динамику после публикации сильной финансовой отчетности ряда крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,69%, до 24572,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 7051,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 2641,81 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ходом сезона финотчетности. Как отмечают аналитики, опрошенные изданием The Wall Street Journal, участников торгов особенно интересуют показатели технологического и банковского секторов, так как ожидается, что именно они больше всего пострадают от замедления глобального экономического роста.

Трейдеры позитивно отреагировали на отчетность американской корпорации International Business Machines Corp. (IBM). Ее прибыль по итогам 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим, до 8,7 миллиарда долларов, а прибыль на акцию составила 9,56 доллара против 6,17 доллара годом ранее. Акции IBM на этих данных подскочили в цене на 7,6%.

На 16% по итогам года выросла прибыль финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), составив 5,27 миллиарда долларов. Прибыль на акцию компании поднялась до 6,5 доллара с 5,7 доллара годом ранее. Цена бумаг UTC растет на 5%.