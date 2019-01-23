МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в минусе, опасения инвесторов вызвала негативная финотчетность европейских компаний, наибольшее снижение отмечено у британского FTSE 100 на фоне укрепления фунта, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,85%, до 6842,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 4840,38 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 11071,54 пункта.

Падение стоимости акций британского Metro Bank негативно сказалось на торгах. Бумаги потеряли 39% стоимости, которая достигла исторического минимума. Обеспокоенность инвесторов была связана со слабой финотчетностью за 2018 год. Так, прибыль до налогообложения оценивается в 50 миллионов фунтов (около 64 миллионов долларов) против 21 миллиона (27 миллионов долларов) годом ранее, тогда как показатель ожидался на уровне 59 миллионов фунтов (76 миллионов долларов).

Среди лидеров снижения оказался и французский производитель платежных аппаратов Ingenico, чьи акции подешевели в среду на 13,9%. Так, по предварительным данным, EBITDA Ingenico за 2018 год составила 485 миллионов евро, тогда как показатель ожидался на уровне 510 миллионов.

Автомобильный сектор региона при этом стал одним из лидеров снижения в среду на фоне опасений вокруг торговых отношений США и КНР. Так, бумаги французской Peugeot подешевели на 1,6%, Volkswagen — на 0,9%, BMW — на 0,7%.

Укрепление фунта к доллару примерно на 0,8% оказало дополнительное давление на FTSE 100. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, так как это снижает их доход в долларах.