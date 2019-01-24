МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне отчетов компаний, затмивших сохраняющиеся опасения по поводу мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7%, до 24575,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 7025,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 2638,72 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ходом сезона финотчетности. Так, IBM сообщила о чистой прибыли за четвертый квартал в 1,951 миллиарда долларов против убытка в 1,054 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,15 доллара против убытка в 1,14 доллара годом ранее.

Корпорация Kimberly-Clark, наоборот, уменьшила квартальную прибыль на 33%, до 421 миллион долларов, или 1,18 доллара на акцию против 1,75 доллара за аналогичный период 2017 года. Выручка за отчетный период сократилась на 1% — до 4,569 миллиарда долларов. Аналитики, чей прогноз приводит агентство Рейтер, ожидали показатель на уровне 4,45 миллиарда долларов.

Procter & Gamble по итогам второго квартала фингода нарастила прибыль на 28%, до 3,194 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,22 доллара против 0,93 доллара в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,21 доллара.

Участники рынка также обратили внимание на новости, касающиеся торговых отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп выразил в среду уверенность, что стране удастся достичь справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом".

"Китай очень хочет заключить (торговое) соглашение. Посмотрим, что будет. Мне нравится, где мы находимся сейчас. Как экономика, мы (США — ред.) отлично себя чувствуем из-за пошлин (на китайские товары)", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников и советника главы государства Ларри Кудлоу сообщило, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

"Вчера день прошел на фоне опасений по поводу глобального роста, сегодня – все о сильны прибылях", — отметил агентству MarketWatch региональный инвестиционный директор Private Client Reserve Джефри Краветц (Jeffrey Kravetz).