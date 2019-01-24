МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,56 млн барр
|6,55 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь)
|37 тыс
|21,6 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (декабрь)
|-6,4 тыс
|-3 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (декабрь)
|5,1%
|5% (факт)
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,7
|49,9
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49
|50,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,5
|51,3
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,8
|52,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,4
|51,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|51,1
|51,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,2
|51,5
|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (январь)
|0%
|0%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам
|-0,4%
|-0,4%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,3%
|0,3%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|220 тыс
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|53,8
|53,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|54,4
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|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|54,4
|54,1
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,683 млн барр
|-0,435 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,743 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.01)
|472,6 млрд долл (на 11.01)
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Полюс — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2018
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|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2018/2018
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