МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга в основном ростом на фоне снижения обеспокоенности вокруг торгового конфликта США и Китая, несмотря на прогнозы главы ЕЦБ об ослаблении европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE подешевел на 0,35%, до 6818,95 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,65%, до 4871,96 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,53%, до 11130,18 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли слова президента США Дональд Трампа о перспективах торговых переговоров с Китаем. Выступая в среду перед журналистами в Белом доме, американский лидер выразил уверенность в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом".

Кроме того, в среду советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу опроверг сообщения СМИ о том, что администрация главы государства отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн ранее в четверг также подтвердил, что планы проведения переговоров с США остаются в силе.

Вместе с тем, трейдеры обратили внимание на выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. Председатель центробанка отметил, что рост европейской экономики в краткосрочной перспективе окажется ниже, нем ожидалось ранее. Основными рисками для экономического состояния еврозоны Драги считает нестабильные финансовые рынки, политическую неопределенность и торговые споры.

Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг также сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и отметил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета.