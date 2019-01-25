МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,57% — до 2606,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1326,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 1,34% — до 27483,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,4%, до 2175,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% — до 20813,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 5911,5 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом ждут встречи представителей США и Китая 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Росту азиатских рынков способствует и позитив на американских биржах. Они закрыли торги четверга преимущественно ростом на фоне внутренней макроэкономической статистики и корпоративных отчетностей.

Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa) отмечает, что рынки готовятся к событиям следующей недели. "Торговые дискуссии между США и Китаем позволят понять, как идут переговоры, а голосование британского парламента станет ключевым событием для Brexit. Кроме того, состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC)", — сказал он агентству Рейтер.

Заседание ФРС США состоится 29-30 января, а голосование по новому документу по Brexit в британском парламенте — 29 января.