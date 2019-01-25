МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск пятницы прибавляет 0,2% — до 2487,75 пункта, индекс РТС — 0,14% — до 1188,15 пункта.
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск пятницы прибавляет 0,2% — до 2487,75 пункта, индекс РТС — 0,14% — до 1188,15 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20190125/829649664.html
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