МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск пятницы прибавляет 0,2% — до 2487,75 пункта, индекс РТС — 0,14% — до 1188,15 пункта.