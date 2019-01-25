МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|0,9%
|1,1% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|97,3
|97
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|104,7
|104,2
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|101
|100,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|39,4 тыс
|39 тыс
|предв.
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,1%
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|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|-4,3%
|1,8%
|предв.
|USD
|США — Продажи нового жилья
|544 тыс
|569 тыс
|20:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,411 млн
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|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|825
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|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1050
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|3%
|2,8%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|4,8%
|4,8%
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|RUB
|ММК — производственные результаты за 4кв2018
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|RUB
|Распадская — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Газпром нефть — СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем группы)
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|RUB
|Роснефть — СД (вопрос о совершении сделки по передаче обязательств от компании CEFC China Energy Company Limited /КНР/ компании CEFC Shanghai International Group /Singapore/ Pte Ltd /Сингапур/, отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов за 4кв2018)
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|RUB
|Россети — СД (вопрос о прекращении участия в АО Зарубежэнергострой)
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