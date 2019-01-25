МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь) 0,9% 1,1% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 97,3 97
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 104,7 104,2
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 101 100,7
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 39,4 тыс 39 тыс
предв. USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,1%

 

 
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 0,4% 0,3%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) -4,3% 1,8%
предв. USD США — Продажи нового жилья 544 тыс 569 тыс
20:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,411 млн

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 825

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1050

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 3% 2,8%
16:00 RUB Уровень безработицы (декабрь) 4,8% 4,8%

 

 

 RUB ММК — производственные результаты за 4кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем группы)

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (вопрос о совершении сделки по передаче обязательств от компании CEFC China Energy Company Limited /КНР/ компании CEFC Shanghai International Group /Singapore/ Pte Ltd /Сингапур/, отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов за 4кв2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (вопрос о прекращении участия в АО Зарубежэнергострой)

 

 

 

 