МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Рубль в пятницу слабеет, умеренно реагируя на сообщение Банка России о старте отложенных покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и на прохождение пика налоговых выплат, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск пятницы рос на 32 копейки — до 66,1 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 74,91 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,11% — до 61,16 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что в пятницу ключевым фактором стало заявление регулятора о том, что он с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке.

"Сообщение ЦБ купировало дальнейшее укрепление рубля под отметкой 66 за один доллар, но в целом конъюнктура остается благоприятной для российской валюты в силу стабилизировавшейся нефти, продолжающегося "шатдауна" и налогового периода", — отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Отечественная валюта в течение недели чувствовала себя уверенно, в этом ей помогал налоговый период, пик которого приходится на пятницу и ближайший понедельник.

До начала торгов на валютном рынке Московской биржи Банк России сообщил, что с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей, указал ЦБ.

Регулярные покупки валюты для Минфина РФ, приостановленные в сентябре 2018 года, ЦБ возобновил с 15 января. Как сообщал Минфин, объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что важна не сумма, а ремарка ЦБ о том, что он "оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности".

В середине дня рубль несколько усилил снижение к обеим инвалютам и терял порядка 0,5%.

"Сама по себе новость сразу же оказала негативное влияние на курс рубля, которыи? уже после первого часа торгов оказался выше 66 в паре с долларом (после вчерашнего закрытия на уровне 65,78 рубля)", — указывает Юрий Кавченко из "Велес Капитала".

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Несмотря на утреннее ослабление рубля на новостях о возобновлении отложенных покупок валюты, Кравченко полагает, что влияние данного фактора может сои?ти на нет еще до окончания сегодняшних торгов, и инвесторы вновь сфокусируются на внешних событиях.

"Возобновление отложенных покупок добавляет к объему операций ЦБ около 42-43 миллионов долларов в сутки. Значимого влияния на валютный курс, на наш взгляд, в ближайшие месяцы это не окажет. В то же время в период сезонного ослабления текущего счета (середина второго — конец третьего квартала) влияние операций в рамках бюджетного правила на валютный курс может возрасти", — замечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

В краткосрочной перспективе ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, считает аналитик. Текущие уровни вблизи отметки в 66 рублей за доллар по паре доллар-рубль, на его взгляд, могут сохранять актуальность в ближайшие дни.

На предстоящей неделе у рубля уйдет фактор поддержки от налоговых платежей, считают аналитики "Нордеа Банка". Валюта будет пытаться закрепиться в районе отметок 66 и 75 в паре с долларом и евро, полагают они.