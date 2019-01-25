МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|AUD
|Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже
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|2:30
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|предв.
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2018 и телеконференция менеджмента
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