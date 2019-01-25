МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 AUD Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
предв. USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Русагро — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 