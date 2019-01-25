МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару, трейдеры надеются на поддержку парламентом Великобритании нового проекта соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс фунта к доллару рос до 1,3176 доллара с 1,3064 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,1404 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1305 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,63 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,69%, до 95,93 пункта.

Инвесторы оптимистично настроены относительно предстоящего голосования по новому проекту соглашения о Brexit. Издание The Sun в пятницу сообщило, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая проголосовала против первого варианта договора, согласилась поддержать его исправленную версию.

"Проблема с удорожанием фунта состоит в том, что оно основывается на сделке, которой еще нет", — отмечает валютный стратег Group-of-10 Джереми Стретч (Jeremy Stretch), чьи слова приводит агентство Блумберг.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями Brexit взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Голосование состоится 29 января.