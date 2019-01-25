МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи обновит исторический максимум, поднявшись выше 2501,78 пункта, и направится в район 2520 пунктов, индекс РТС также вырастет, но немного не дотянет до "круглого" уровня в 1200 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent поднимется в район 62,8 доллара за баррель, а курс евро к доллару понизится в пределах 0,7 цента до 1,1331. Курс рубля относительно доллара укрепится до 65,88 рубля, к евро снизится на порядка 50 копеек до 74,68 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На будущей неделе ключевым событием станет визит в США Лю Хэ, экономического советника председателя КНР, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Дата переговоров совпадает с окончанием срока представления в министерство юстиции Канады формального запроса об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, обращает внимание он.

"Судя по последним комментариям, официальных лиц, прорыва в очередном раунде торговых переговоров не ожидается, и документы на экстрадицию будут отправлены. Это означает, что отсутствие прогресса в отношениях США и Китая в феврале начнет оказывать нарастающее влияние на рынки", — резюмирует он.

Важным событием станет очередная встреча представителей США и Китая по вопросу торговых отношений. Появление позитивных заявлений по итогам встречи может поддержать интерес к высокорисковым активам", — в то же время отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Американский рынок акций сейчас находится на перепутье: рост сдерживают неразрешенные вопросы с шатдауном и торговыми спорами между США и Китаем, с другой стороны эти же факторы могут выступить и катализатором снижения. Конкретных сроков для разрешения этих вопросов назвать нельзя, однако на следующей неделе может быть внесена ясность относительно вопроса с торговыми спорами и есть ли прогресс в переговорах", — комментирует Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Важным событием следующей недели (30 января) станет решение ФРС США по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС США, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

В середине недели внимание инвесторов будет сфокусировано на заседании ФРС США, однако Зварич не ожидает от американского регулятора каких-то действий или решений, способных повлиять на рынки. Скорее всего, будет подтверждена мягкая позиция ФРС, что уже учтено в ценах, а значит, это не окажет существенного влияния на рынки, добавляет он.

Кочергин также напоминает, что 28 января будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Банка Японии, в этот же день состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги и будет опубликован годовой уровень инфляции в РФ (изменение за неделю).

В последний день января ожидается публикация данных по ВВП еврозоны и публикация индекса деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая, а 1 февраля будет опубликован уровень безработицы в США и выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, добавляет он.

В ФОКУСЕ НЕФТЬ И ВЕНЕСУЭЛА

Основные факторы, влияющие на котировки нефти на предстоящей неделе, по мнению аналитиков "РИА Рейтинг", не претерпят сильных изменений. С одной стороны, с начала года начали действовать договоренности о снижении добычи ОПЕК+, и некоторые участники сделки уже декларируют первые объемы сокращения, кроме того ситуация в Венесуэле также подталкивает котировки на "черное золото" вверх, поясняет Андрей Манько из "РИА Рейтинга". С другой стороны, сдерживающее влияние на рост котировок будут оказывать данные по динамике коммерческих запасов и уровню добычи углеводородов в США, также отмечает он.

"В целом же цены на нефть марки Brent на следующей неделе, скорее всего, будут находиться в боковом тренде, однако нельзя исключать движения котировок вверх при резком обострении ситуации в Венесуэле", — добавляет аналитик.

Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что на рынке нефти возможное падение нынешнего режима в Венесуэле отразится негативно. "Современные технологии позволяют быстро восстановить нефтяную инфраструктуру, и в результате через два года нефтяной рынок может получить "лишние" 1,5 миллиона баррелей в день", — отмечает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Продолжающаяся приостановка работы правительства США рискует обернуться замедлением роста американской экономики в текущем квартале, что может оказать давление на доллар и сохранить спрос на рисковые активы, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

По мнению Ващенко из ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи будет в коридоре 2500–2600 пунктов, а РТС — около 1200 пунктов.

Зварич из Промсвязьбанка, в базовом сценарии, ожидает продолжения восходящей динамики на российском рынке, а индекс Мосбиржи попытается переписать исторические максимумы.

При этом Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" ожидает на следующей неделе небольшого снижения российских фондовых индексов, которое лучше использовать для покупки.

РУБЛЬ ПОДРАСТЕТ

Банк России 1 февраля 2019 года приступит к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке. Поскольку отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев и объем ежедневных покупок увеличится незначительно на 2,8 миллиарда рублей, то сильного влияния на курс валюты не ожидается, считает Кочергин из банка "Восточный".

На фоне снижения санкционных рисков из-за приостановки работы американского правительства и продолжения периода уплаты налогов эксперт ожидает небольшое укрепление рубля против доллара от максимумов пятницы.

"Базовым сценарием является продолжение роста. Если нефть подскочит в диапазон 65–70 долларов за баррель Brent, то пара доллар-рубль ожидается вблизи отметки 65", — прогнозирует Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Если же говорить о рубле, то, несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода, мы ожидаем попыток дальнейшего укрепления национальной валюты", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

При сохранении цен на нефть на текущих уровнях существенных колебаний в динамике курса ожидать не стоит, полагает Вайсберг из ИК "Регион".

"Предстоящая неделя для основной мировой валютной пары евро-доллар может выдаться достаточно волатильной. В середине недели состоится заседание ФРС по ключевой ставке, и можно с высокой вероятностью ожидать, что рынки получат новою информацию по дальнейшей ДКП США, что задаст новый тренд на несколько месяцев вперед", — отмечает Манько из "РИА Рейтинга".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

По мнению Кочергина, наиболее привлекательными для инвесторов будут отрасли нефтедобычи, золотодобычи и горнодобывающая, а наименее – сталелитейная. Среди аутсайдеров он видит бумаги ТМК и "Северстали".

"Наш рынок остается сильным, но сейчас хочется назвать две акции, которые не надо покупать из-за "медвежьих" сигналов на графиках. Это "Норильский никель" и привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Сложнее с акциями "Газпрома"… На этой неделе они пытались пробить линию трехмесячного нисходящего тренда. Под нисходящим трендом, разумеется, покупать акции не нужно, но в случае его пробития — путь "быкам" на 167 рублей будет открыт", — рекомендует Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Обыкновенные акции Сбербанка остаются сильными, и вопрос сейчас, на каком уровне остановится рост: это или 216 или 220 рублей, отмечает аналитик. Причем последнее сопротивление более сильное, добавляет он.

С точки зрения Ващенко из ИК "Фридом Финанс", лучше рынка будут акции банков и нефтегазового сектора.

Динамика по секторам должна быть относительно ровной, однако немного лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора и ритейлеров, считает Манько из "РИА Рейтинга".

"Что касается отдельных секторов, то мы, на фоне стабильной ситуации в рубле, мы продолжаем позитивно смотреть на компании, ориентированные на внутренний рынок. Интересными продолжают оставаться секторы, ориентированные на внутренний рынок. В частности, из бумаг мы выделяем Сбербанк, МТС, "Систему", ЛСР и "Яндекс", — отмечает Зварич из Промсвязьбанка.