МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику в пятницу, инвесторы отыгрывают отчетности американских компаний и надеются на скорое завершение шатдауна в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.11 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,64%, до 24711,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 7156,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 2664,57 пункта.

Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна, который продолжается с 22 декабря. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.

Однако инвесторы с оптимизмом оценивают новости об обсуждении проектов прекращения шатдауна в сенате. "Это (голосование по шатдауну в сенате — ред.) свидетельствует об открытости и готовности к компромиссу", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег Bruderman Asset Management Оливер Пурше (Oliver Pursche).

Финансовые отчетности американских компаний также оказывают поддержку фондовым индексам. Так, выручка крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 декабря) выросла на 9,2% — до 6,632 миллиарда долларов. Компания отметила, что квартальная выручка стала рекордной для компании. Акции Starbucks на бирже NASDAQ дорожают на 2,8%.