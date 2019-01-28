МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Онлайн-распродажа "киберпонедельник" стартует в России 28 января — однако ряд ритейлеров начнет предлагать покупателям скидки уже с воскресенья.

Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России уже в шестой раз, но в отличие от американского выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

В этом году "киберпонедельник" продлится три дня. Распродажу проводят два крупных организатора: LED Agency при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ на площадке c-monday.com и Национальная ассоциация дистанционной торговли на kiberponedelnik.com. К акции уже присоединились крупнейшие онлайн-ритейлеры: "Эльдорадо", "М.Видео", Ozon, "Детский мир", Wildberries, Lego, "Леруа Мерлен", Metro Cash and Carry, "Ашан" и другие.

БИЗНЕСПОНЕДЕЛЬНИК

"У интернет-магазинов мы ожидаем увидеть увеличение выручки на величину от 40 до 80%. Общий оборот акции в онлайне может составить более 9 миллиардов рублей", – оценил потенциальные масштабы российского "киберпонедельника" для РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Как отмечают организаторы, в этом году в распродаже участвует чуть меньше компаний, чем в 2018 году. "Это связано, в том числе, с более осознанным подходом к проведению "киберпонедельника" – некоторые магазины просто не смогли подготовить интересные предложения с более глубокой скидкой, и решили не разочаровывать покупателей", – пояснила РИА Новости управляющий партнер LED Agency Мария Комендантова.

Главным нововведением онлайн-распродажи 2019 года станет запуск B2B-раздела Digital на c-monday.com, на котором будут представлены скидки и специальные предложения на услуги для бизнеса – от маркетинга и IT до логистики и банкинга.

"Еще несколько лет назад отечественный рынок электронной коммерции не считался перспективным, но к настоящему моменту мы сделали огромный рывок, особенно в части B2C продаж. Мы надеемся, что запуск подобных акций в В2В позволит вывести данную нишу на новый уровень развития," – отметил директор Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

ОНЛАЙН-КОРЗИНА

Многие россияне ассоциируют "киберпонедельник" с техникой и электроникой, несмотря на наличие скидок на одежду, аксессуары и товары для дома. По данным сервиса сравнения цен Price.ru и организатора онлайн-распродажи на c-monday.com, самыми популярными категориями в 2018 году были смартфоны и гаджеты, бытовая техника и электроника, автотовары, компьютеры и планшеты.

Кроме того, покупатели активно тратили деньги на игровые приставки: спрос на них в течение прошлой акции вырос на 29%. "Вряд ли смартфоны, техника и электроника уступят лидерство другим категориям", — озвучила свой прогноз Комендантова.

Чтобы использовать возможности акции по максимуму, эксперты Роскачества рекомендуют заранее составлять список покупок, планировать бюджет, а также узнавать условия возврата товара. Организаторы призывают покупателей подходить к шоппингу с "холодной головой" – внимательно читать условия акции, сравнивать цены и оплачивать заказы онлайн только в проверенных магазинах.

ЗАЩИТА СВОИХ ДАННЫХ

Ажиотажный спрос на товары и услуги развязывает руки мошенникам, поэтому из года в год во время и после распродаж социальные сети бурно обсуждают фейковые скидки и случаи мошенничества. И из года в год организаторы прикладывают усилия, чтобы минимизировать число таких случаев.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных ритейлеров, PR-директор Ozon Мария Заикина рекомендует делать скриншоты веб-страниц с предложениями, а также в случае возникновения проблем обращаться в интернет-магазин или к организаторам акции.

В течение всей распродажи будет работать горячая линия одной из старейших общественных организаций рунета — РОЦИТ. "Наша задача — научить пользователя отличать фейковые, недобросовестные магазины, от порядочных. Также РОЦИТ ставит перед собой задачу — отслеживать магазины, которые создают искусственные скидки. За три года мы наблюдаем тренд по уменьшению количества таких магазинов и недобросовестных акций", — рассказал директор РОЦИТ.

Специалисты Роскачества призывают россиян не забывать и о кибербезопасности. Они рекомендуют не совершать покупки через публичный Wi-Fi или общедоступный компьютер — так злоумышленники могут получить доступ к данным банковской карты. "Кроме того, убедитесь, что URL-адрес сайта продавца начинается с https, а не http. Это свидетельствует об использовании "безопасного соединения", то есть передаче данных в зашифрованном виде. Поэтому если хакер сумеет перехватить трафик, он не сможет прочитать передаваемые данные", — отмечается в памятке Роскачества.