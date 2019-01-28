МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Акции российского производителя алюминия "Русала" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 9,4% на новостях о снятии США санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи ценные бумаги "Русала" подорожали на 9,4%, до 3,26 гонконгского доллара. Таким образом, они достигли максимальной цены с начала апреля, когда против компании были введены санкции.

Минфин США в воскресенье снял санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — "Русала", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

Доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки, заключённой для снятия с компании американских санкций. Часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Ранее Дерипаска также покинул совет директоров "Русала".