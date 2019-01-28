МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускоряют снижение на фоне слабой макростатистики из Китая и данных о росте числа буровых установок в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.17 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,82%, до 60,47 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,94%, до 52,61 доллара за баррель.

Как сообщило в понедельник государственное статистическое управление Китая, в декабре прибыль крупных промышленных предприятий страны сократилась на 1,9% по сравнению с декабрем 2017 года и составила 680,8 миллиардов юаней (около 100,9 миллиарда долларов). Показатель демонстрирует снижение второй месяц подряд.

"Слабость китайских экономических данных свидетельствует о рисках снижения объема импорта нефти Пекином в 2019 году", — сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).

Дополнительное давление на цены продолжают оказывать новости о росте числа установок для бурения нефтяных скважин в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам прошлой недели выросло на