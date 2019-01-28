МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь) 3

 

 
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -76,98 млрд долл

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь) 5% 5%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (январь) 128,1 124
предв. GBP Великобритания — Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Brexit

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Энел Россия — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 