МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник более чем на 1%, инвесторы оценивают предупреждения крупных компаний о замедлении роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,15%, до 24453,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 7071,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 2637,08 пункта.

Один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская Caterpillar Inc. в понедельник отчиталась о финансовых показателях по итогам 2018 года. Чистая прибыль компании выросла в 8,2 раза по сравнению с предыдущим годом — до 6,147 миллиарда долларов, однако было зафиксировано снижение выручки от продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Caterpillar объяснила это снижением спроса на продукцию в Китае. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже дешевеют на 9%.

"Каждый раз, когда мы получаем финансовую отчетность, в которой говорится, что Китай является проблемным регионом, инвесторы начинают осознавать, что проблемы китайской экономики будут распространяться, и если дела в Китае не пойдут в гору, мировой экономике, и в частности — США, будет трудно продолжать рост", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Informa Financial Intelligence Райана Наумана (Ryan Nauman).

В центре внимания рынков также находятся предстоящие переговоры США и КНР по торговле, которые состоятся 30 или 31 января в Вашингтоне. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.