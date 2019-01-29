АЛМА-АТА, 29 янв — ПРАЙМ. Московская биржа вошла в состав акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), став владельцем 3,32% ее акций, сообщила пресс-служба KASE.

"Казахстанская фондовая биржа и Московская биржа заключили сделку по продаже 32 360 акций KASE в рамках реализации ранее подписанного сторонами соглашения о стратегическом сотрудничестве. По итогам данной сделки доля MOEX в капитале KASE составила 3,32% от размещенных акций", — говорится в сообщении.

Подписанное в октябре соглашение предусматривает поэтапное приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE за сумму до 338 миллионов рублей.

Казахстанская фондовая биржа является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.