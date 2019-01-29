МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после слабого снижения в первой половине торгов перешел к небольшому росту по отношению к доллару и евро, несмотря на завершение налогового периода, следует из биржевых котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.13 мск понедельника рос на 4 копейки, до 66,23 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 75,70 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,7%, до 60,23 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия против доллара и евро, меняя движение на фоне разнонаправленных факторов на мировом рынке.

"Сегодня утром восприятие рисков продолжило ухудшаться. Причиной стали выдвинутые Вашингтоном многочисленные обвинения в адрес ведущей китайской телекоммуникационной компании Huawei и ее финансового директора, включая обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Это может отрицательно сказаться на итогах запланированных на эту неделю американо-китайских торговых переговоров на высоком уровне", — комментируют аналитики "Сбербанка КИБ".

Но днем отечественная валюта стабилизировалась недалеко от уровней предыдущего закрытия. В частности, среди факторов поддержки рубля эксперты рынка указывают цены на нефть.

"Сохранение нефтяных цен на комфортных уровнях по-прежнему частично ограничивает рубль от внешнего негатива", — указывают аналитики "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова, Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

Котировки нефти марки Brent после вчерашнего падения на 3% сегодня восстанавливаются, в свою очередь, отмечает Василий Олейник из "Финама".

"Сегодня утром пришла новость о том, что минфин США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокирует активы компании на 7 миллиардов долларов, но поскольку сам экспорт из Венесуэлы никто не блокировал, то это не сильно скажется на ценах. Пока Венесуэла добывает чуть более 1 миллиона баррелей в сутки и если в стране окончательно победит оппозиция и в неё придут американские компании со своими инвестициями, то добыча нефти в стране может очень быстро и резко вырасти", — говорит он.

"Пока котировки нефти марки Brent держаться в районе 60 долларов за баррель, но среднесрочные риски коррекции всё же остаются высокими", — добавляет Олейник.

Помимо этого, снижение доходности казначейских облигаций США обусловливает частичный переток ликвидности на долговые рынки развивающихся рынков, в том числе и в российские облигации, что поддерживает рубль даже при снижении нефти, замечает Антон Кравченко из УК "Райффайзен капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если внезапного разворота в "рискофобии" во вторник не произойдет, то рубль продолжит отступать, полагают аналитики "Сбербанка КИБ". В этом случае, по их мнению, пара доллар-рубль может сдвинуться к 66,6 на фоне ухудшения восприятия риска.

В ближайшие дни стоит ожидать роста волатильности на валютном рынке ввиду пёстрого новостного фона, считает Олейник. Стабильность российской валюты до конца января сохранится, а вот с прицелом на февраль–март стоит закладываться на небольшое падение – на 2-3%, до 68-69 рублей за доллар США, полагает он.

"Завтра и послезавтра пройдут переговоры США и Китая относительно "торговой войны" между экономиками этих держав. Хотя данные переговоры и не являются финальными, но негативные результаты этих переговоров, в случае таковых (поскольку уверенность в заключении сделки между США и Китаем постепенно исчезает, несмотря на заявления Дональда Трампа) окажут отрицательное воздействие на мировые рынки и на нефтяные цены", — считает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".