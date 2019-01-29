МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,55 млн барр
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1,4%
|0,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2018)
|1,9%
|1,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2018)
|0,4%
|0,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2018)
|0,4%
|0,4%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,3%
|0,1%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г) (4кв2018)
|1,4%
|
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-0,7%
|
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,5%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|10,4
|10,3
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|-0,2%
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,29%
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|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,70%
|
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,1%
|-0,9%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|271 тыс
|178 тыс
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|3,4%
|2,6%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|1,5%
|1,7%
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|-0,7%
|0,5%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,97 млн барр
|
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,19 млн барр
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|22:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,5%
|2,5%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:00
|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|ТНС Энерго — СД (вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании гендиректора)
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|RUB
|ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (решение о досрочном прекращении полномочий членов правления, его количественном составе и избрании нового состава правления)
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