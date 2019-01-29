МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,55 млн барр

 

 
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 1,4% 0,9%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2018) 1,9% 1,7%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2018) 0,4% 0,4%
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2018) 0,4% 0,4%
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,3% 0,1%
9:30 EUR Франция — ВВП (г/г) (4кв2018) 1,4%

 

 
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -0,7%

 

 
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,5%

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) 10,4 10,3
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь) -0,3% -0,2%
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,29%

 

 
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,70%

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,1% -0,9%
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) 271 тыс 178 тыс
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 3,4% 2,6%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2018) 1,5% 1,7%
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь) -0,7% 0,5%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 7,97 млн барр

 

 
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,19 млн барр

 

 
22:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,5% 2,5%
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:00 RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТНС Энерго — СД (вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании гендиректора)

 

 

 

 

 

 

 RUB ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (решение о досрочном прекращении полномочий членов правления, его количественном составе и избрании нового состава правления)

 

 

 

 