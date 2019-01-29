МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, инвесторы опасаются, что скандал вокруг китайской Huawei может негативно сказаться на торговых отношения США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29%, до 24599,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,34%, до 7061,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 2643,01 пункта.

США во вторник предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения. Как сказал и. о. генпрокурора США Мэтью Уитаке, обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам и включают промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.

"Huawei поставляет (оборудование — ред.) многим американским компаниям, поэтому любое негативное воздействие на нее может сказаться на широком спектре (компаний — ред.)", — сказал агентству Рейтер управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик (Randy Frederick).

Данные новости появились перед проведением нового раунда торговых переговоров представителей США и Китая, запланированных на текущей неделе. По данным китайских СМИ, высокопоставленная делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в состав которой вошёл и глава ЦБ, прибыла в Вашингтон на торговые консультации, которые должны состояться 30-31 января.

В центре внимания инвесторов во вторник также оказались отчетности компаний США. Так, чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2018 года выросла в 1,85 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 361 миллион долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,38 доллара против 0,7 доллара по итогам 2017 года. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожают на 8,9%.