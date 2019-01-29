МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы отдают предпочтение безрисковым активам на фоне неопределенности вокруг выхода Британии из Евросоюза (Brexit) и торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,3 доллара, или на 0,48%, до 1309,4 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,71%, до 15,877 доллара за унцию.

США во вторник предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения в преддверии нового раунда торговых переговоров представителей США и Китая. По данным китайских СМИ, высокопоставленная делегация Китая, в состав которой вошёл и глава ЦБ, во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла в Вашингтон на торговые консультации, которые должны состояться 30-31 января.

"Инвесторы очень осторожны, так как многие неуверены в положительном исходе торговых переговоров США и Китая… Huawei находится в центре спора, создавая очень "шумный" фон для торговых переговоров", — считает рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Помимо этого трейдеры обращают внимание на новости из Великобритании, где позднее во вторник парламентарии во второй раз рассмотрят предлагаемый правительством проект соглашения с ЕС о Brexit. Несмотря на то, что нынешний документ получил название "план Б", он мало чем отличается от прежнего, отклоненного парламентом 15 января. Если парламент вновь отклонит документ, премьер-министру Терезе Мэй придется предложить депутатам новую программу действий. Ранее источники РИА Новости в Консервативной партии заявляли, что Мэй может вносить в парламент один и тот же документ сколько угодно раз.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.