МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Биржевую электронную торговлю лесом в Хабаровском крае и Амурской области планируется запустить в 2019 году, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) в ближайшие недели возобновит обсуждение этих проектов с властями регионов, сообщил в интервью РИА Новости глава агентства Леонид Петухов.

Ранее АПИ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) договорились о совместном развитии биржевых торгов лесоматериалами. В мае 2018 года стартовал пилотный проект по развитию подобных биржевых торгов в Приморском крае. Первые торги лесом и лесоматериалами прошли 5 сентября. До конца 2018 года планировалось запустить биржевую торговлю лесом в Хабаровском крае и Амурской области.

"Думаю, в этом году запустим. В прошлом году прошли выборы, поменялись губернаторы в обоих регионах. Сейчас губернаторы уже работают. Рассчитываю, что буквально через пару недель возобновим обсуждение этих идей", — сказал Петухов.

По его словам, АПИ планирует в перспективе запустить биржевую электронную торговлю лесом в недавно включенных в состав Дальневосточного федерального округа Бурятии и Забайкальском крае.

"Да, планы есть", — сказал Петухов, отвечая на вопрос, есть ли планы по созданию биржи по торговле лесом в Бурятии и Забайкалье.

"Опять же мы говорим про биржу как элемент общей системы, которая включает в себя пошлины на вывоз кругляка, работу с иностранными партнерами, бесплатную инфраструктуру, и биржи, где устанавливается рыночная цена на лес. В этом смысле у нас есть интеграционный план для Бурятии и Забайкалья, куда включен отдельный рабочий блок по лесу", — уточнил глава АПИ.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — один из институтов развития Дальнего Востока, в задачи которого входят привлечение новых резидентов в территории опережающего развития и в Свободный порт Владивосток, прямых инвестиций, а также поддержка экспорта.