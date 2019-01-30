МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о монетарной политике, а также результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,72%, до 2575,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,28%, до 1283,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 27642,85 пункта, корейский KOSPI — на 1,05%, до 2206,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,52%, до 20556,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,21% — до 5886,7 пункта.

Инвесторы азиатского региона сохраняли осторожность на протяжении торговой сессии на фоне ряда неопределенных факторов. Во-первых, рынки ждут новостей об очередном раунде торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.

Кроме того, мировые инвесторы ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. "Мы ждем, сделает ли Джером Пауэлл благоприятное для рынка заявление", — приводит агентство мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в декабре вырос на 1,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,4% в ноябре. При этом аналитики ждали роста всего на 0,9%.