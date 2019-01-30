МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,38% — до 6,24 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,08%, до 78,54 доллара, "Новатэка" — росла на 0,77%, до 183,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,73%, до 4,9 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,1%, до 25,62 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,64% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,23%, до 13,21 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,83%, достигая 18,25 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,6% — до 20,01 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 14,62 доллара, НЛМК — на 0,2%, до 22,7 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,44% — до 15,78 доллара, "Ленты" — росла на 0,61%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,29% — до 2,83 доллара.