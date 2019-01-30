МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в основном положительную динамику в ожидании решения ФРС США по денежной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,9% — до 6897,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4956,44 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,18%, до 11198,5 пункта.

Мировые инвесторы ждут итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января. Трейдеры надеются получить от регулятора сигналы относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Франции. Согласно официальным данным, ВВП страны вырос на 0,3% в четвертом квартале 2018 года в квартальном исчислении, как и кварталом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. В годовом выражении рост ВВП Франции в октябре-декабре 2018 года замедлился до 0,9% с пересмотренных 1,3% кварталом ранее. По итогам 2018 года ВВП Франции вырос на 1,5% против 2,3% в 2017 году. "Малейший шок приведет Францию к рецессии", — сказал агентству MarketWatch глава отдела макроэкономических исследований AXA Investment Managers Лоран Клавель (Laurent Clavel).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику от исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале 2019 года вырос до 10,8 пункта с пересмотренного показателя января в 10,5 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора с первоначального показателя января в 10,4 пункта до 10,3 пункта.

В то же время не порадовала участников торгов отчетность немецкого промышленного концерна Siemens AG, который сократил чистую прибыль по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, закончившегося 31 декабря, почти в 2 раза, до 1,118 миллиарда евро. Акции компании дешевеют на 1,5%.