МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1% -0,5%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь) 0,3% 0,3%
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,4 49,3
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь) 53,8 53,9
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,5% 0%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) -0,7% 0,2%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,4% -0,6%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% -0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,2% 1,1%
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,6% 0,6%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) 1,2% 1,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (январь) 1,2% 1,1%
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (январь) -14 тыс -10 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (январь) 5% 5%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 1,6% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (декабрь) 7,9% 7,9%
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,9% 1,9%
16:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2018) 0,8% 0,8%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 199 тыс 215 тыс
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 1,8%

 

 
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1%

 

 
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) 0,4% 0,3%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 2,2%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (ноябрь) 0,3% -0,1%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь) -11,7%

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь) 65,4 61,5
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
20:45 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Polymetal Int — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB EVRAZ — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Челябэнергосбыт — закрытие реестра для ВОСА (04.03.2019, одобрение реорганизации в форме присоединения аффилированной ООО АЭС Инвест)

 

 

 

 

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — СД (определение кандидатов в СД)

 

 

 

 