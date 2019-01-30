МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут перед подведением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и на сильной финансовой отчётности местных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,91%, до 24803,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,66%, до 7074,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 2648,61 пункта.

Участники торгов ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС, надеясь услышать намеки относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики регулятора в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики.

"Их (инвесторов — ред.) интересует, будет ли риторика регулятора в отношении политики на 2019 год "голубиной". По-прежнему ли Федрезерв ориентируется на входящие данные или вернулся к своему предыдущему плану? Я не думаю, что вернулся", — считает аналитик финансовой группы Albion Джейсон Уэйр (Jason Ware), чьи слова приводит газета The Wall Street Journal.

Оптимизм на рынке поддерживается и хорошей отчетностью компаний США. Так, доход от продаж компании Apple в первом квартале 2018-2019 финансового года (квартал завершился 29 декабря 2018 года) вырос на 19%, до 32,328 миллиарда долларов, хотя рынки опасались снижения показателя на фоне американо-китайского торгового конфликта. Акции Apple на бирже NASDAQ дорожают более чем на 4%.

О росте прибыли по итогам 2018 финансового года также сообщили ряд крупнейших компаний США, таких как авиаконцерн Boeing, нефтедобывающая Hess Corp и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Бумаги всех этих компаний также торгуются в "зеленой зоне".