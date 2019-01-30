МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,5%, до 6,24 доллара, "Новатэка" — на 1,48%, до 184,7 доллара, "Лукойла" — на 1,02%, до 79,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,81%, до 4,96 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 26,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,42%, до 20,57 доллара, НЛМК — на 2,83%, до 23,29 доллара "Северстали" — на 1,72%, до 14,75 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,2%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 13,27 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 3,31%, до 18,7 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,13%, до 15,87 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 0,28%, до 2,88 доллара.