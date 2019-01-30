МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы в среду завершили торги преимущественно в плюсе на фоне роста стоимости акций производителей "люксовых" товаров после публикации отчетности французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,58%, до 6941,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 4974,76 пункта, немецкий DAX — опустился на 0,33%, до 11181,66 пункта.

Производитель предметов роскоши LVMH ранее в среду отчитался о финансовых показателях за 2018 год. Так, чистая прибыль, приходящаяся на группу, в 2018 году увеличилась на 18,4% в годовом выражении, до 6,354 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 12,61 евро против 10,64 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 9,8%, до 46,826 миллиарда евро. Акции LVMH на Парижской фондовой бирже подорожали на 6,87%.

Вслед за этим другие компании сектора продемонстрировали положительную динамику на торгах. Так, бумаги французского дома моды Christian Dior выросли в цене на 4,82%, бумаги владельца "люксового" бренда Gucci компании Kering — на 3,32%. Акции итальянской Moncler подорожали на 5,94%.

"Сильные финпоказатели (LVMH — ред.) в сочетании с позитивным настроем руководства придали инвесторам столь необходимый оптимизм относительно тенденций на рынке предметов роскоши", — считают аналитики Berenberg, чьи слова приводит агентство Рейтер.