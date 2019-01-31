События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1%
|-0,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,3%
|0,2% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,4
|49,5 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)
|53,8
|54,7 (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
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|7:05
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироси Накасо
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|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,5%
|0,1% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м)
|-0,7%
|0,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,4%
|-4,3% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|-0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
|
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,2%
|1,1%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,6%
|0,6%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
|1,2%
|1,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (январь)
|1,2%
|1,1%
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (январь)
|-14 тыс
|-10 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (январь)
|5%
|5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|1,6%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (декабрь)
|7,9%
|7,9%
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,9%
|1,9%
|16:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2018)
|0,8%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|199 тыс
|215 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|1,8%
|
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
|
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|2,2%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|-0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)
|-11,7%
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|65,4
|61,5
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|20:45
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Polymetal Int — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|EVRAZ — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Челябэнергосбыт — закрытие реестра для ВОСА (04.03.2019, одобрение реорганизации в форме присоединения аффилированной ООО АЭС Инвест)
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|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (определение кандидатов в СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190131/829668700.html