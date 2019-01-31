МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют уверенную положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,08% — до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 1,65%, до 80,71 доллара, "Новатэка" — на 0,65%, до 185,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,84% — до 5,05 доллара, "Газпром нефти" — на 2,4%, до 26,68 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,62% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 2,17%, до 13,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2,67%, достигая 19,2 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 2,53% — до 21,09 доллара, "Северстали" — на 2,1%, до 15,06 доллара, НЛМК — на 0,94%, до 23,51 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,71% — до 15,98 доллара, "Ленты" — на 1,28%, до 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,35% — до 2,89 доллара.