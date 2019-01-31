МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает уверенно расти к основным инвалютам, евро тестирует отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск четверга снижался на 16 копеек — до 65,35 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 75,07 рубля (уже опускался до 74,99 рубля, обновив минимум с 25 января), следует из данных Московской биржи.

По оценке экспертов валютного рынка, укреплению рубля способствует как риторика Федрезерва США, заявившего о своей гибкой позиции, так и интерес нерезидентов к рублевым активам.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания Федрезерв традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.

ФРС также подчеркнула, что будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления.