МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook дорожают более чем на 11% на открытии торгов после публикации финансовой отчетности за 2018 год, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 17.47 мск акции Facebook на бирже Nasdaq растут в цене на 11,13%, до 167,16 доллара.

Ранее в четверг компания опубликовала финансовые показатели по итогам 2018 года. Чистая прибыль Facebook увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом, до 22,112 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,57 доллара против 5,39 доллара по итогам 2017 года. Выручка социальной сети подскочила на 37%, до 55,838 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал составила 6,882 миллиарда долларов, увеличившись в 1,6 раза с показателя за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 2,38 доллара против 1,44 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 30% — до 16,914 миллиарда долларов.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2018 года увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 1,52 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении также на 9% — до 2,32 миллиарда.