МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в четверг, инвесторы продолжают оценивать финансовые показатели крупных американских компаний за 2018 год и находятся в ожидании новостей о торговых переговорах Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.50 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,22%, до 24959,66 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,34%, до 7279,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 2699,96 пункта.

Трейдеры в ходе сезона корпоративной отчетности также продолжают следить за финансовыми показателями компаний. Ранее в четверг крупнейшая в мире социальная сеть Facebook отчиталась о своих финпоказателях за 2018 год. Чистая прибыль компании увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом, до 22,112 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,57 доллара против 5,39 доллара по итогам 2017 года. Акции Facebook на бирже Nasdaq подскочили в цене на 12%.

Также активно дорожают бумаги американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) — на 14,3%. Чистый убыток компании по итогам 2018 года составил 22,443 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше показателя 2017 года, однако инвесторы обратили внимание на рост выручки в отчетном периоде. Помимо этого, GE за четвертый квартал получил чистую прибыль в размере 860 миллионов долларов против убытка годом ранее.

Участники торгов также ждут новостей о торговых отношениях США и Китая. В Вашингтоне второй день проходят переговоры, призванные урегулировать торговые споры двух стран. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уверен в достижении "справедливой" торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что на фоне сильной корпоративной отчетности и "голубиного" тона Федеральной резервной системы США рост американских индексов сдерживают лишь внешнеторговые риски.