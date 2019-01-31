МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы завершили торги в четверг в основном в плюсе на фоне положительной динамики фондовых индексов США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 подорожал на 0,39%, до 6968,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 4992,72 пункта. Немецкий DAX опустился на незначительные 0,08%, до 11173,1 пункта.

Основным позитивным фактором для европейских индексов стал рост американских фондовых площадок на сильной отчётности компаний США. Однако инвесторы обратили внимание и на финансовые показатели компаний региона.

Так, чистая выручка Diageo, одного из крупнейший мировых производителей алкогольных напитков, по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершился 31 декабря 2018 года) выросла на 5,8% и составила 6,9 миллиарда фунтов стерлингов (9,032 миллиарда долларов), а операционная прибыль — на 11%, до 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (3,142 миллиарда долларов). Акции Diageo выросли в цене на 4,7%.

Давление на европейские индексы оказывали пессимистичные показатели итальянской экономики, которая в четвертом квартале 2018 года сократилась на 0,2% в квартальном выражении, согласно опубликованным в четверг данным национального института статистики Istat.

"Риск рецессии в еврозоне широко обсуждается уже несколько недель, но новость о том, что Италия впала в техническую рецессию, по-прежнему наносит удар по региону", — заявил агентству Франс Пресс аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).