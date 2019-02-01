МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Значение слова "форекс" в России имеет несколько значений. Зачастую его используют для описания спекуляций с валютой. Это верно лишь отчасти. В целом форекс (Forex, FX-market, от англ. Foreign Exchange – зарубежный обмен) является элементом российского валютного рынка и представляет собой совокупность межбанковских операций по обмену валют, где котировки формируются без ограничений. Иногда под форекс подразумевают весь валютный рынок в целом.

Операции на форекс могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими и регулирующими (валютные интервенции центробанков).

ИСТОРИЯ ФОРЕКС

В процессе перехода от золотого стандарта к свободной конвертации доллар стал одним из видов мировых денег наряду с золотом. В августе 1971 года США объявили о прекращении обмена долларов на золото для иностранных правительств, что стало нарушением основного принципа Бреттон-Вудской системы.

Заключительным аккордом в ее разрушении стало решение в декабре 1971 года десяти ведущих стран Запада, включая США, отказаться от устойчивых валютных курсов в пользу плавающих. Вместо 1-процентных колебаний курса валюты относительно доллара стали допускаться колебания в 4,5% и на 9% для недолларовых валютных пар (кросс-курсы).

На смену Бреттон-Вудской пришла действующая до сих пор Ямайская валютная система, в рамках которой курсы валют устанавливаются не государством, а свободным рынком. Это породило торговлю валютой, стоимость которой учитывала не столько золотой запас определенной страны, сколько рыночные спрос и предложение на нее.

В итоге появление системы плавающих валютных курсов привело к тому, что импортеры и экспортеры, а также обслуживающие их банки стали постоянными участниками валютных операций, поскольку курсовые колебания способны по-разному влиять на финансовые показатели компаний. Курсы самых ликвидных нацвалют стали формироваться на основе баланса спроса и предложения, причем смещение этого баланса стало вызывать изменение котировок.

Помимо этого, центробанки стали влиять на курсы национальных валют не только за счет административных инструментов, но и рыночных.

КРОСС-КУРСЫ

Однако не весь рынок форекс завязан только на долларе. Существует также понятие "кросс-курсов" – это отношение двух валют друг к другу без участия доллара. Кросс-курс отражает стоимость одной валюты к другой (не доллар) через третью валюту. Чаще всего кросс-курсы строятся через евро, иену или фунт стерлингов.

Одна из валют в такой паре называется базовой, другая — котируемой. Кросс-курс показывает, сколько единиц котируемой валюты нужно заплатить за одну единицу базовой валюты. Каждая валюта на рынке имеет аббревиатуру, например, USD/RUB будет показывать отношение пары доллар/рубль, причем доллар будет выступать в роли базовой валюты, а рубль – в роли котируемой.

Не очень ликвидные валюты могут вообще не иметь кросс-курса, а торговаться исключительно через доллар.

Кросс-курс позволяет профессиональным игрокам зарабатывать деньги на рынке форекс. Однако при неудачном анализе валютных пар трейдер может получить и убыток.

УЧАСТНИКИ РЫНКА ФОРЕКС

На текущий момент валютные торги – способ инвестирования средств и последующего обогащения. Несмотря на высокий интерес физических лиц к рынку форекс, они не могут напрямую работать на нем, поскольку там торгуют очень большими объемами, которые мелкие и средние инвесторы не способны вкладывать. Поэтому форекс – в основном межбанковский инструмент.

Тем не менее, мелкие инвесторы могут пользоваться услугами посредников – банков или дилинговых центров, предоставляющих доступ к форекс. При игре на форекс физической поставки валюты не происходит. Клиент покупает одну валюту за другую, а к окончанию торгов совершает обратную сделку. Если курс "купленной" валюты вырос по отношению к "проданной", игрок получает прибыль, если нет – убыток.

Так как курсовые колебания валют друг к другу даже по меркам финансовых рынков не очень сильные, посредник предоставляет инвесторам "плечо", то есть он в кратное количество раз увеличивает соотношение собственных и заемных средств клиента. "Плечо" на форекс торгах может достигать 1:100. Именно поэтому торговля валютой считается столь рискованным занятием.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

"Международный форекс" и "международный рынок форекс" являются тавтологией, так как само понятие форекс подразумевает под собой операции с иностранной валютой.