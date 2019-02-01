МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне новостей о том, что Китай и США добились важного прогресса в ходе торговых переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77% — до 2604,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, до 1297,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,31% — до 27854,79 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,17%, до 2208,48 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% — до 20791,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,07%, до 5868,8 пункта.

Инвесторы обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

В то же время определенные сомнения относительно скорого возможного торгового соглашения между сторонами сохраняются на рынке. В начале декабря прошлого года американский президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся к 1 марта договориться по определенному кругу вопросов.

"Аналитики довольно скептично относятся к тому, что настоящая торговая договоренность может быть достигнута к этому времени", — приводит агентство Рейтер мнение экономистов Commonwealth Bank of Australia.