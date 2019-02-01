МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Начало года принесло российскому рынку акций новые победы: в последний день января индекс Мосбиржи в ходе торгов установил новый исторический максимум – 2536,28 пункта, индекс РТС закрепился выше психологической отметки 1200 пунктов. За январь индекс Мосбиржи вырос на 6,41%, индекс РТС — на 13,64%.

После серьезной просадки в декабре российский рынок акций показал хороший рывок в первый месяц нового года. Драйвером роста стало повышение интереса глобальных инвесторов к риску на фоне "голубиной" риторики ФРС и решения отказаться от повышения ключевой ставки, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Поддержали российский рынок и состояние сырьевого сектора, и ослабление санкционной риторики в сторону РФ.

Скоро в России начнется сезон отчетностей, который, скорее всего, также принесет позитив на рынок. В целом аналитики оптимистично смотрят на 2019 год, однако традиционно опасаются за санкционные риски, которые могут испортить позитивную картину российских котировок.

ПОДДЕРЖКА ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Если концовка прошлого года выдалась резко негативной практически для всей группы рисковых активов, то начало года текущего отмечено восстановлением аппетита к риску: развитые рынки в среднем прибавили за месяц 7-8%, развивающиеся рынки растут с некоторым опережением – индекс MSCI EM вырос за месяц 8,7%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По его словам, на фоне восстановления цен на нефть в лидерах роста на глобальных рынках оказались акции компаний нефтегазового сектора. За счет укрепления рубля более чем на 6%, рост индекса Мосбиржи по итогам января более скромный — всего 6,4%, добавляет он.

При этом в секторальном разрезе российского рынка наилучшую динамику демонстрируют компании финансового сектора (+11,1%). По мнению эксперта, несмотря на заметный рост в последние недели, внутренний сектор в ближайшее время остается более привлекательным по сравнению с экспортерами.

"Оценка акций компаний внутренних секторов говорит о сохранении заметной недооценки", — поясняет он.

В отдельные моменты индекс Мосбиржи поддерживала динамика сырьевого рынка, а РТС прибавлял из-за укрепления рубля, но в первую очередь стоит говорить о повышении интереса участников рынка, в том числе западных, к рисковым активам, отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. С начала года наблюдается приток капитала в фонды, ориентированные на развивающиеся рынки – в первую очередь, Китай, но и Россию инвесторы стороной не обходят.

Это связано во многом с действиями ФРС, которая поставила на паузу цикл повышения ставки и, скорее всего, временно откажется от сокращения баланса. Добавило позитива в отношении российского рынка снятие санкций с компаний "Русал" и En+, что становится некоторым прецедентом, хотя надеяться на прекращение действий остальных ограничений не стоит, полагает эксперт.

Российский рынок вырос в январе вслед за мировыми площадками на фоне ожиданий, что ФРС США повременит с ужесточением монетарной политики в 2019 году, опасаясь рыночной волатильности и охлаждения мировой экономики из-за продолжающихся торговых войн, говорит биржевой советник ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин. Индекс S&P500 вырос за этот период на 8%, индекс развивающихся рынков на 11%, индекс РТС на 13,5%, уточняет он.

Дополнительный импульс к позитиву на российском рынке придала остановка финансирования правительства США (так называемый shutdown), что отодвинуло санкции в отношении России на задний план. "На этом фоне лидером российского рынка стал Сбербанк, испытывавший основное давление от санкционной повестки", — указывает эксперт.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

Индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде с 2015 года, отмечает Кравчук.

"Если покупателям удастся удержать уровень 2480 пунктов в феврале, то мы увидим продолжение роста", — полагает он.

По его словам, многое будет зависеть от настроений на развивающихся и сырьевых рынках. Также ведущие российские эмитенты начнут публиковать финансовую отчетность за 2018 год. Ожидания от результатов довольно высокие, что также поддерживает индексы, добавляет он.

"Массовых распродаж мы сейчас не ожидаем, для этого нет предпосылок", — подчеркивает он, уточняя, что ряд рисков сохраняется. Продолжаются непростые торговые переговоры США и Китая, плюс есть опасения по дивидендам за прошлый год. Показатели ведущих компаний ожидаются довольно сильными, но предполагаемые расходы на инвестиционные проекты, в том числе предложенные государством, могут снизить выплаты акционерам. Также настораживает рост индекса цен производителей и снижение потребительской активности, что среднесрочно может оказать негативное влияние на бизнес.

Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен стартом сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал, говорит Поддубский.

В среднем по итогам квартала средний уровень рублевой цены на нефть Brent составлял около 4500 рублей за баррель, по итогам января — 4000 рублей. Пока в среднем по кварталу в октябре-декабре прошлого года цены на нефть были сравнительно высоки, отчетность российских нефтегазовых компаний должна быть позитивной и может способствовать увеличению дивидендных ожиданий у участников рынка. В то же время за счет недавнего падения цен на нефть, актуальность этих цифр уже несколько снижена, уточняет он. Поддубский видит целевой ориентир по индексу Мосбиржи на этот год на уровне 2640 пунктов.

По мнению Калугина, восходящее движение на российском рынке вслед за мировыми индексами продолжится и в феврале, однако на горизонте полугода особого оптимизма не наблюдается. В первую очередь, стоит отметить слабость на рынке нефти, замедление мировой экономики и обострение ситуации в Венесуэле, что может привести к новым антироссийским санкциям, предупреждает он.

"Последнее сейчас не выглядит очевидным, однако после того, как в Сенате США будут улажены внутренние проблемы и разногласия, американский истеблишмент вновь обратит свой взор в сторону России, таким образом текущее облегчение на российском рынке вполне может оказаться лишь временным, что уже не раз бывало и раньше", — говорит эксперт.

По фундаментальным показателям наш рынок остается очень дешевым, впрочем, как и всегда, заключает он.