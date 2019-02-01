МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
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|HKD
|Гонконг, Сингапур — Канун Нового года по лунному календарю — раннее закрытие /в 12:00/
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|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|-9,1%
|1,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-50,6 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|52,8
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|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,1%
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|18:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,1%
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|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь)
|-2,1%
|0,2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2018/2018
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|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 29.12.2018)
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА)
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|RUB
|Квадра — СД (инвестпроект реконструкции Воронежской ТЭЦ-1 и др.)
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