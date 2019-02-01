МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 

 

 

 HKD Гонконг, Сингапур — Канун Нового года по лунному календарю — раннее закрытие /в 12:00/

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) -9,1% 1,5%
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -50,6 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) 52,8

 

 
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,1%

 

 
18:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,1%

 

 
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь) -2,1% 0,2%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 29.12.2018) 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Квадра — СД (инвестпроект реконструкции Воронежской ТЭЦ-1 и др.)

 

 

 

 