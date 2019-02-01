МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США положительную динамику в пятницу, инвесторы отыгрывают данные по безработице в стране и финансовые отчетности компаний энергетического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,7%, до 24954,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 7299,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 2715,76 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в январе увеличилось на 304 тысячи. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.

"Это (показатель числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях — ред.) даже выше самого оптимистичного прогноза… и предполагает, что экономика США находится в отличной форме, а предприятия отчаянно нуждаются в рабочих", — говорится в обзоре главного международного экономиста ING Джеймса Найтли, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Инвесторы оценивали и отчетности компаний страны. Вторая по величине американская нефтегазовая компания Chevron в 2018 году нарастила чистую прибыль в 1,6 раза — до 14,824 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 7,74 доллара против 4,85 доллара годом ранее. Общая выручка компании выросла на 17,4% и составила 166,339 миллиарда долларов. Акции Chevron на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожают на 3,3%.

Бумаги американского нефтегазового гиганта ExxonMobil после публикации отчетности также растут в цене — на 3,8%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года увеличилась на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 20,84 миллиарда долларов. Выручка компании выросла в годовом выражении на 18,8% — до 290,212 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 4,88 доллара против 4,63 доллара годом ранее.