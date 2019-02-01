МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером незначительно падает и изменяется разнонаправленно к евро и иене, инвесторы оценивают неоднозначные данные по рынку занятости в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1471 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,42 иены за доллар со 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на символические 0,04%, до 95,53 пункта.

Согласно обнародованному ранее в пятницу сообщению министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест только на 165 тысяч.

При этом почасовая заработная плата в Соединенных Штатах в январе выросла на 3,2% в годовом выражении и составила 27,56 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,1%, или на 3 цента.

"Мы наблюдали скачок курса доллара на фоне сильного роста числа рабочих мест, а также в целом сильного отчета. Но более слабые данные по заработной плате, вероятно, усилят терпеливый подход со стороны ФРС, и это сдержит доллар", — считает аналитик Wells Fargo Securities Эрик Вилориа (Eric Viloria), мнение которого приводит агентство Рейтер.

По итогам заседания 29-30 января Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Это заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США. Ожидания некоторого смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара.