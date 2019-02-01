МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Массовый сбой в работе мессенджера Telegram наблюдается в пятницу по всему миру, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе мессенджера начались около 22.22 мск, уточняет сервис. О проблемах сообщают пользователи из России, Украины, Италии, Германии, США, Мексики, Бразилии и других стран.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с подключением к серверу (50%), а также доставку и получение сообщений (36%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт (13%).

Роскомнадзор осуществляет блокировку Telegram в России с середины апреля 2018 года, однако некоторым пользователям он доступен через VPN и прокси-серверы.

Мессенджер заблокирован в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.