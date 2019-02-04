МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник перешли преимущественно в красную зону, – инвесторы фиксируют прибыль после пятничного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,25% — до 7040,25 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,27%, до 5005,71 пункта, немецкий DAX опускался на 0,14%, до 11164,37 пункта.

В пятницу рынки региона росли на позитиве с Уолл-стрит после статистики по рынку труда США. В понедельник европейские инвесторы фиксируют прибыль.

В целом аналитики отмечают повышенную волатильность на мировых рынках. "Администрация президента США Дональда Трампа во многом создала ситуацию, при которой волатильность является нормой: нормально, когда цифры колеблются, нормально, когда ФРС что-то делает, а минуту спустя администрация Трампа критикует ее действия. Поэтому трудно ожидать спокойствия", — приводит издание Wall Street Journal комментарий инвестиционного директора Arbuthnot Latham & Co. Грегори Пердона (Gregory Perdon).

Кроме того, мировые инвесторы продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. В минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Вместе с тем участники торгов обратили внимание на корпоративные отчетности компаний региона. В частности, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, ирландская компания Ryanair сообщила о чистом убытке в 66,1 миллиона евро в третьем квартале 2018-2019 финансового года (период завершился 31 декабря) против прибыли год назад. На этих новостях акции компании на бирже в Лондоне дешевеют более чем на 4%.