МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2019 года сохранился на уровне января годом ранее в 2,8 тонны, по серебру – упал в 2,5 раза, до 0,594 тонны против 1,5 тонны в январе 2018 года, сообщает биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе 2019 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей (6,9 миллиарда рублей в январе 2018 года), в том числе, объем торгов серебром на 19,3 миллиона рублей.

На Московской бирже в 2018 году было заключено сделок с золотом (39,5 тонны) и серебром (9,5 тонны) на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.