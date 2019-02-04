МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы завершили торги в понедельник в основном снижением из-за давления акций европейских банков после разочаровывающего отчета Julius Baer, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7034,13 пункта, французский CAC 40 — уменьшился на 0,38%, до 5000,19 пункта. Немецкий DAX опустился на незначительные 0,04%, до 11176,58 пункта.

Несмотря на рост чистой прибыли швейцарской банковской группы Julius Baer по итогам 2018 года, группа объявила о сокращении штата сотрудников на 2% в рамках плана по снижению затрат на 100 миллионов швейцарских франков в следующем году. Акции банка подешевели на 4,4%.

По итогам торгов понедельника весь банковский сектор Европы оказался в минусе. Подешевели акции британских Lloyds Banking — на 0,6%, Barclays — на 0,14%, французских Societe Generale — на 2,8%, Credit Agricole — на 2%, немецкого Deutsche Bank AG — на 0,6%.

"Поскольку ЕЦБ все еще находится в режиме оценки необходимости повышения ставки, а ФРС сигнализирует о паузе, европейские банки остаются заложниками возможной позиции "на понижение" ставок мировых центробанков", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JP Morgan Cazenove.