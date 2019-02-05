ВАШИНГТОН, 5 фев /ПРАЙМ/. Оппозиция Венесуэлы выступает за реструктуризацию долга страны, заявил представитель провозгласившего себя президентом Хуана Гуаидо Карлос Веккьо.

По его словам, оппозиция признает "все законные долги" правительства Николаса Мадуро. Он не пояснил, какие долги она считает законными, а какие нет.

"Есть долг, который является законным. Единственно, как этот долг может быть выплачен, — это если мы придем к власти. Если Мадуро останется у власти, они никогда не будут выплачены, никогда", — сказал Веккьо, выступая в Вашингтоне.

"Мы должны реструктурировать долг, принимая во внимание в первую очередь наши потребности как венесуэльского народа. Мы должны прекратить страдания народа", — добавил он.

"Мы должны восстановить нефтяной сектор и реструктурировать наш долг", — повторил Веккьо в интервью Bloomberg TV.

Практически все государственные облигации Венесуэлы находятся сейчас в состоянии дефолта и торгуются по цене не дороже 28% от номинала.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

В понедельник 15 стран-членов ЕС пополнили ряды тех, кто считает, что Николас Мадуро не может быть легитимным главой государства, при этом официально от имени Евросоюза о таком решении заявлено не было. По словам источника РИА Новости в Брюсселе, подобное заявление было заблокировано Италией.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.