БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев /ПРАЙМ/. Перу в 2018 году поставила рекорд по экспорту, доведя его до 47,7 миллиардов долларов, сообщило министерство внешней торговли и туризма

"В 2018 году перуанский экспорт составил 47 миллиардов 702 миллиона долларов, показывая рост последние три года, и превысил исторический рекорд 2012 года (46 миллиардов 359 миллионов долларов), – говорится в заявлении.

Наиболее существенный рост показал агросектор (15%), химическая (12%) и металлургическая (12%) отрасли, продукция рыболовства (26%).

Перу стала второй страной в мире (после Мексики) по объему экспорта авокадо, который достиг 793 миллиона долларов. Страна также нарастила экспорт природного газа (на 35%), нефти и производных (на 16%).