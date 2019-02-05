МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) -0,7% 1,8% (факт)
3:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,5% -0,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 2,256 млрд австрал. долл 3,681 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль) 1,5% 1,5% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,015% -0,013% (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 54 53,1
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 50,5 50
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 47,5 47,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 53,1 53,1
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 50,7 50,7
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 50,8 50,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,2 51
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,6% -1,5%
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь) -2,06 млрд канад. долл

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 54,5 54,5
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 54,2 54,2
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 56,6

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь) 58 57,1

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 54,4 54.9
10:00 мск (07:00 лнд) RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд) RUB Северсталь — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о реализации мероприятий по оптимизации затрат в 2018 и направлениях оптимизации (сокращения) затрат Группы в 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — крайний срок для миноритариев принятия оферты ВТБ на выкуп акций

 

 

 цена выкупа: 234,75 руб (ао)